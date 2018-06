London (dpa) - Angesichts weiterer Gefechte in der Ostukraine bringt US-Außenminister John Kerry verschärfte Sanktionen gegen Russland ins Gespräch. Am Rande eines Treffens mit seinem britischen Kollegen Philip Hammond in London sagte Kerry, das Verhalten Moskaus sei in den vergangenen Tagen "schlichtweg inakzeptabel" gewesen. In Kiew wird heute der Opfer der blutigen Ausschreitungen auf dem Maidan vor einem Jahr gedacht. Als Gäste erwartet Präsident Petro Poroschenko unter anderem Bundespräsident Joachim Gauck.

