Jerusalem (AFP) In Jerusalem hat ein junger Palästinenser am Sonntag einen ultraorthodoxen Juden durch Messerstiche verletzt. Der Israeli sei am Bauch verletzt worden, befinde sich aber nicht in Lebensgefahr, teilten die Polizei und die Rettungskräfte mit. Ein 18-jähriger Verdächtiger, bei dem es sich um einen illegal in Israel lebenden Palästinenser handele, sei zur Befragung festgenommen worden. Den Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall zwischen der Altstadt und dem Rathaus von West-Jerusalem.

