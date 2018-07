Genf (AFP) Durch Lawinenunglücke in den Alpen sind am Wochenende insgesamt fünf Skibergsteiger getötet und ein weiterer verletzt worden. Fünf Italiener wurden am Samstagnachmittag am Großen Sankt Bernhard im Kanton Wallis an der Grenze zu Italien von einer Lawine mitgerissen, vier von ihnen starben, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer Mann wurde am Sonntag in den Savoyer Alpen in Frankreich getötet.

