Johannesburg (AFP) Nach einem Brand in einer Goldmine in Südafrika sind am Sonntag fast 500 Bergleute aus den Stollen in Sicherheit gebracht worden. Nach Angaben des Zechenbetreibers Harmony Gold waren 486 Kumpel unter Tage, als das Feuer in fast zwei Kilometern Tiefe in der Mine Kusasalethu bei Carletonville ausbrach.

