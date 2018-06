Beirut (AFP) Kämpfer der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) haben in Syrien weitere Dörfer von der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) zurückerobert. Der IS sei aus rund 20 Dörfern in der nordöstlichen Provinz Hassake vertrieben worden, teilten die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und die Kurdenpartei PYD am Sonntag mit. Die YPG-Einheiten wurden dabei laut der Beobachtungsstelle von der internationalen Anti-IS-Koalition aus der Luft unterstützt.

