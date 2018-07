Genf (AFP) Vor Gesprächen über das iranische Atomprogramm in Genf hat US-Außenminister John Kerry die Erwartungen gedämpft. Es gebe noch immer "bedeutende Diskrepanzen" bei den Verhandlungen über das Atomprogramm, sagte Kerry am Samstag in London. Es sei noch ein "Weg zurückzulegen", doch verspüre US-Präsident Barack Obama "keine Neigung", die Atomgespräche über das gesetzte Zieldatum am 31. März hinaus zu verlängern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.