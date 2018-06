Kairo (AFP) Ein ägyptisches Militärtribunal hat den Prozess gegen den Muslimbruderchef Mohammed Badie und 198 weitere Islamisten am Montag auf den 9. März vertagt. Der 71-jährige Badie und die anderen Angeklagten werden der Teilnahme an gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Stadt Suez im August 2013 mit 31 Toten beschuldigt.

