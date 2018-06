Hamburg (dpa) - Die meisten Filialen der Postbank sollen nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Dienstag geschlossen bleiben.

Die Gewerkschaft wolle die Beschäftigten in Betriebsversammlungen über den Stand der laufenden Tarifverhandlungen informieren, in Hamburg mit. Die zweite Verhandlungsrunde für die 9500 Beschäftigten der Postbank Filialvertrieb AG sei am 17. Februar ohne Ergebnis geblieben.

Die Tarifparteien sind sich unter anderem uneinig über einen tarifvertraglichen Kündigungsschutz und eine Erhöhung der Gehälter. Die nächste Verhandlungsrunde ist am 4. März in Hamburg.