Mountain View (dpa) - Die Video-Plattform YouTube startet in den USA eine App speziell für Kinder. Die Anwendung mit dem Namen YouTube Kids ist seit heute für Geräte mit dem Google-System Android und entgegen ersten Hinweisen auch in Apples App Store verfügbar. Die App bekam eine einfachere Bedienung. Eltern können die Suchfunktion auch ganz abschalten, wie die Google-Tochter YouTube in einem Blogeintrag bekanntgab. Sie können zudem die Nutzungszeit einschränken. Pläne, die App auch in anderen Ländern herauszubringen, gibt es bisher nicht.

