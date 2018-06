Berlin (AFP) Ältere Bankkunden sollten nach Ansicht der CDU-Senioren-Union mit mehr Rücksicht an das Online-Banking herangeführt werden. Grundsätzlich sei dies für ältere Menschen eine gute Sache, "zumal dann, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen in ihrer Mobilität eingeschränkt sind", erklärte der Bundesvorsitzende der CDU-Senioren-Union, Otto Wulff, am Montag in Berlin. Viele Senioren hätten beim Online-Banking aber ein Akzeptanzproblem und sorgten sich um die Sicherheit ihrer Daten. Zudem fühlten sich viele durch komplizierte Anleitungen und Menüs "technisch überfordert", erklärte er.

