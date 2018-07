Hollywood (dpa) - Kurz vor Beginn der Oscar-Verleihung sind die Hollywood-Stars über den roten Teppich geschritten. Mit dabei natürlich die Nominierten, darunter Julianne Moore und Eddie Redmayne, die in den Hauptdarstellerkategorien auf einen Oscar hoffen können. Die meisten Nominierungen haben die Satire "Birdman" und die Komödie "Grand Budapest Hotel" bekommen: Sie sind in jeweils neun Kategorien dabei. Auf einen Oscar hofft auch der deutsche Regisseur Wim Wenders, der zum dritten Mal in seiner Karriere nominiert ist.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.