Hollywood (dpa) - Der Oscar für die beste Regie geht an Alejandro G. Iñárritu für "Birdman oder Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit". Er wurde in der Nacht in Hollywood mit dem begehrten Preis der amerikanischen Filmakademie geehrt.

