Frankfurt/Main (SID) - Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat am Montag ein Ermittlungsverfahren gegen Sportdirektor Bruno Hübner vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt eingeleitet. Das bestätigte der DFB auf Anfrage. Hübner soll Schiedsrichter Felix Brych nach der 1:3-Niederlage der Hessen im Rhein-Main-Derby am vergangenen Samstag beim FSV Mainz 05 beleidigt haben. FIFA-Referee Brych hatte dies in seinem Bericht vermerkt.

Hübner wurde nun schriftlich aufgefordert, Stellung zu den Vorfällen zu nehmen. Auch gegenüber den Medien hatte der 54-Jährige den Unparteiischen unmittelbar nach der Partie kritisiert. "Er verliert total seine Linie im Spiel, das ist außergewöhnlich für so einen erfahrenen Mann." Brych habe die Eintracht schon "viele Punkte" gekostet, hatte Hübner außerdem gesagt.