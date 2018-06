München (dpa) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft könnte sich im Februar weiter verbessert haben. Fachleute rechnen damit, dass sich der Ifo Geschäftsklimaindex bereits zum vierten Mal in Folge wieder nach oben bewegen wird. Bereits in den vergangenen Monaten hatten die niedrigen Ölpreise und der schwache Euro vor allem der exportorientierten Industrie geholfen. Das Münchner Ifo Institut legt die neuen Daten heute vor. Der Index wird monatlich durch die Befragung von rund 7000 Unternehmen ermittelt.

