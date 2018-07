Los Angeles (dpa) - Der Verlobte von Popstar Lady Gaga (28) hat sich bei seinem Heiratsantrag am Valentinstag einen Scherz erlaubt.

"Es war eigentlich lustig. Er hat mir erst einen Ring-Pop aus Süßigkeiten gegeben. Ich habe sehr geweint und gleich Ja gesagt", erzählte die Musikerin am Sonntag (Ortszeit) Reportern der US-Fernsehsendun g "Entertainment Tonight" am Rande der Oscar-Verleihung.

Nach dem unechten Ring mit Himbeer-Geschmack habe ihr Partner Taylor Kinney (33) dann aber den Ring mit Diamanten in Herzform aus der Tasche geholt, den sie später bei Instagram präsentierte. "Ich bin überglücklich und zutiefst verliebt. Ich bin stolz, einen so wundervollen Mann an meiner Seite zu haben", schwärmte die Grammy-Gewinnerin. Geplant habe sie die bevorstehende Hochzeit noch nicht.

Bei den Oscars, bei denen Lady Gaga Songs aus dem Musicalfilm "Meine Lieder – meine Träume" anstimmte, musste sie aber ohne ihren zukünftigen Ehemann über den roten Teppich gehen. Der Schauspieler ("Chicago Fire") müsse am nächsten Morgen arbeiten, erklärte die Musikerin. Sie zeigte sich extravagant wie immer - im weißen Kleid und mit roten Lederhandschuhen, die einige Medien und Fans an "Putzhandschuhe" erinnerten.

Bericht Entertainment Weekly