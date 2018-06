Madrid (AFP) Ein leichtes Erdbeben der Stärke 5,4 hat am Montag Zentralspanien und die Hauptstadt Madrid erschüttert. Berichte über Verletzte oder Schäden lagen zunächst nicht vor. Nach Angaben des Nationalen Geografischen Instituts ereignete sich das Beben um 16.16 Uhr in einer Tiefe von 14 Kilometern. Das Epizentrum lag bei Ossa de Montiel in der Nähe von Albacete, rund 220 Kilometer südöstlich von Madrid.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.