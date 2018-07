Frankfurt/Main (SID) - Angelique Kerber hat trotz ihres Achtelfinal-Ausscheidens in Dubai in der vergangenen Wochen einen Platz in der Weltrangliste gut gemacht. Die Linkshänderin aus Kiel, die vor acht Tagen erstmals seit knapp drei Jahren aus den Top Ten gefallen war, ist nun die Nummer elf im WTA-Ranking.

Deutsche Nummer eins bleibt die Darmstädterin Andrea Petkovic (27) als Weltranglisten-Zehnte. Die Antwerpen-Siegerin war in Dubai in der zweiten Runde gescheitert. Beide spielen in dieser Woche beim mit 731.000 Dollar dotierten WTA-Turnier in Doha/Katar.

Die 27-jährige Kerber, die am Montag zum Auftakt auf die zweimalige Australian-Open-Siegerin Wiktoria Asarenka (Weißrussland) trifft, hatte dort 2014 im Finale gestanden und gegen die Rumänin Simona Halep verloren.

Bei den Männern büßte Philipp Kohlschreiber (Augsburg) drei Plätze ein und ist als bester deutscher Spieler die Nummer 25 der Welt. French-Open-Rekordsieger Rafael Nadal (Spanien) fiel nach seinem Halbfinal-Aus in Rio de Janeiro um einen Rang auf den vierten Platz zurück. Neuer Weltranglistendritter ist Melbourne-Finalist Andy Murray (Großbritannien) hinter dem Serben Novak Djokovic und Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer aus der Schweiz.