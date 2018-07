Washington (dpa) - US-Heimatschutzminister Jeh Johnson hat vor einer Terrordrohung gegen eines des meistbesuchten Einkaufszentren der Welt gewarnt. Wer die "Mall of America" in Minneapolis besuche, müsse "besonders vorsichtig" sein, sagte Johnson in mehreren Talkshows. Er reagierte damit auf ein am Wochenende veröffentlichtes Video der islamistischen Terrorgruppe Al-Shabaab, in dem das Zentrum als ein mögliches Anschlagziel genannt wird. Johnson räumte allerdings ein, dass den Behörden kein aktueller Anschlagsplan bekannt sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.