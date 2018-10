Berlin/Wool (dpa) - Das Orang-Utan-Baby Rieke ist auf dem Weg von Berlin in sein künftiges Affen-Domizil in Großbritannien. Das Orang-Utan-Mädchen ist mit dem Auto unterwegs und wird durch den Kanaltunnel auf die Insel gebracht, sagte eine Sprecherin des Berliner Zoos der dpa.

Begleitet wird sie von Zoo-Tierarzt André Schüle und von einem Pfleger. Die am 12. Januar in Berlin geborene Rieke soll in der Monkey World in Wool (Grafschaft Dorset) mit mehr als 250 anderen Affen leben. Darunter sind auch rund 60 Schimpansen. In Berlin war Rieke nach der Geburt von ihrer Mutter verstoßen worden. Zoo-Mitarbeiter zogen das Äffchen bisher mit der Flasche auf.

