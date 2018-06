Los Angeles (AFP) Triumph für Alejandro González Iñárritu bei den Oscars: Die Showbiz-Satire "Birdman" des mexikanischen Filmemachers wurde am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles als bester Film des Jahres ausgezeichnet. Iñárritu gewann auch den Oscar für die beste Regieleistung und das beste Originaldrehbuch. Auch die Auszeichnung für die beste Kamera ging an "Birdman".

