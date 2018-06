Los Angeles (AFP) In Los Angeles hat die 87. Verleihung der Oscars begonnen. US-Schauspieler Neil Patrick Harris begrüßte am Sonntagabend (Ortszeit) bei seiner Premiere als Oscar-Gastgeber die versammelte Hollywood-Elite im Dolby Theatre, die ebenso wie Millionen Fernsehzuschauer mit Spannung die Vergabe der wohl begehrtesten Filmpreise der Welt erwartete. "Wir sind heute Abend hier, um die Besten und Weißesten von Hollywood zu ehren", sagte Harris - und spielte damit auf die Kritik an, dass die Academy of Motion Picture Arts and Sciences keine Afroamerikaner bei den Nominierungen berücksichtigt habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.