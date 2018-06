Washington (AFP) Für den US-Schwimmstar Michael Phelps zeichnet sich erneut Gold ab - doch diesmal in Form eines Eherings. Der 29-Jährige und seine Freundin Nicole Johnson haben sich am Wochenende verlobt, wie das Paar in sozialen Netzwerken bekanntgab. "Sie hat Ja gesagt", schrieb Phelps im Internetdienst Twitter und im Fotodienst Instagram. Dort veröffentlichte er ein Bild, das die beiden im Schnee zeigt - an Johnsons Hand ist deutlich ein funkelnder Verlobungsring zu erkennen.

