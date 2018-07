Kandahar (AFP) Bewaffnete haben in der zentralafghanischen Provinz Sabul einen Bus überfallen und etwa 30 Schiiten verschleppt. Nach amtlichen Angaben vom Dienstag wurden die Männer aus der Volksgruppe der Hasara am Vorabend angegriffen und entführt. Demnach waren sie auf der Straße zwischen der westlichen Stadt Herat und der Hauptstadt Kabul unterwegs. Schiitische Hasara sind in Afghanistan immer wieder das Ziel gewaltsamer Übergriffe durch sunnitische Extremisten.

