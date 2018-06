Berlin (AFP) Angesichts der Masernwelle in Berlin haben die Krankenkassen AOK und Barmer GEK die Versicherten aufgerufen, ihren Impfschutz zu überprüfen. Eine Krankheit, die schwerwiegende Schäden verursache und als Spätfolge im Erwachsenenalter noch eine Hirnhautentzündung auslösen könne, dürfe nicht bagatellisiert werden, sagte AOK-Chef Jürgen Graalmann der "Rheinischen Post" vom Dienstag. Er appellierte vor allem an Eltern, ihre Kinder gegen Masern impfen zu lassen. "Wenn es um das Leben von Kindern geht, die noch nicht allein entscheiden können, sollten wir auch einmal aufhören zu diskutieren und uns an das halten, was uns Medizin und Wissenschaft lehren."

