Berlin (AFP) Der Tarifabschluss für die Metall- und Elektroindustrie ist in den Augen der Arbeitgeber für viele Unternehmen "ein sehr schwieriger Kompromiss". Das Ergebnis sei "keineswegs" auf die ganze Wirtschaft übertragbar, erklärte die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA) am Dienstag in Berlin. Die vereinbarte Lohnerhöhung um 3,4 Prozent und die Einmalzahlung von 150 Euro seien für viele Betriebe der Branche "nur schwer zu verkraften" und gingen an die Belastungsgrenze, erklärte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer.

