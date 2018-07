New York (AFP) Wegen möglicher Kursmanipulationen bei Edelmetallen wie Gold und Silber laufen in den USA einem Medienbericht zufolge Ermittlungen gegen mehrere internationale Großbanken. Die Untersuchung des US-Justizministeriums und der Aufsichtsbehörde CFTC zu den Preisen für Gold, Silber, Platin und Palladium stehe noch ganz am Anfang, berichtete das "Wall Street Journal" am Montag auf seiner Internetseite unter Berufung auf vertraute Kreise. Sie richtet sich demnach gegen zehn Banken, darunter die HSBC, die Deutsche Bank, Goldman Sachs sowie die französische Société Générale.

