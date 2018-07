Berlin (AFP) Bewegung an der Spitze der deutschen Hauptstadt: Mit 120,7 Metern Höhe haben die Arkenberge im Bezirk Pankow den 120,1 Meter hohen Teufelsberg in Grunewald als höchste Erhebung Berlins abgelöst. Wie das Bezirksamt Pankow am Dienstag nach einer amtlichen Messung mitteilte, überragt der aufgeschüttete Höhenzug im Norden der Stadt den ebenfalls künstlich gewachsenen Teufelsberg um ganze 60 Zenitmeter. "Damit ist der Berg nun offiziell die höchste Erhebung Berlins", erklärte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt.

