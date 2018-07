Berlin (AFP) Der Tod eines Kleinkindes in Berlin durch eine Maserninfektion hat sich bestätigt. Die Masernerkrankung sei "ursächlich für den Tod des Kindes" gewesen, teilte die Charité-Klinik in der Hauptstadt am Dienstag unter Berufung auf den vorläufigen Obduktionsbericht mit. Der eineinhalbjährige Junge habe auch eine andere Erkrankung gehabt, die aber ohne die Maserninfektion "nicht zum Tode geführt hätte".

