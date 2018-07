Berlin (AFP) Die elektronische Gesundheitskarte (eGK) in Deutschland ist entgegen Befürchtungen der Ärzteschaft offenbar nicht von dem Geheimdienstangriff auf den Chip-Hersteller Gemalto betroffen. "Wir gehen davon aus, dass der Ausgabeprozess der eGK nicht betroffen ist", sagte eine Sprecherin der Betreibergesellschaft gematik am Dienstag in Berlin der Nachrichtenagentur AFP. "Es ergibt sich somit auch kein Risiko für das Projekt."

