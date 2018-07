Potsdam (AFP) Brandenburger Schulklassen dürfen keine Unterrichtsausflüge in das neu eröffnete "Körperwelten"-Museum am Berliner Fernsehturm unternehmen. Wie das Bildungsministerium in Potsdam der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag auf Anfrage mitteilte, hält Ressortchef Günter Baaske (SPD) an der Auffassung seiner Vorgänger fest, die bereits ein Verbot für eine Körperwelten-Ausstellung in Brandenburg ausgesprochen hatten.

