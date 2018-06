Berlin (AFP) Nach dem grünen Licht aus Brüssel für die Verlängerung der Griechenland-Hilfen wird in Berlin mit einer breiten Mehrheit am Freitag auch im Bundestag gerechnet. Das deutsche Parlament entscheidet dann in namentlicher Abstimmung, wie Unions-Parlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) am Dienstag mitteilte. Während SPD und Grüne Zustimmung signalisierten, meldete die Unionsfraktion weiteren Beratungsbedarf an und verschob ihre Festlegung auf Donnerstagmorgen.

