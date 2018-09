Berlin (AFP) Eine Fußball-Weltmeisterschaft in der Vorweihnachtszeit wäre für die deutschen Bierbrauer kein Problem. "Zu einem guten Spiel passt immer ein gutes Bier - ob im Hochsommer oder im Advent", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, Holger Eichele, am Dienstag der "Bild". Die Adventszeit und Silvester gehörten wie die Sommermonate zu den absatzstärksten Zeiträumen der Brauer. Daher erwarte er keinen Einbruch des Bierabsatzes, auch wenn es im Winter nicht so viele öffentliche Veranstaltungen gebe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.