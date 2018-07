Brüssel (AFP) Deutschland schneidet auf einer neuen Internet-Rangliste der EU nur mittelmäßig ab. "Deutschland gehört zu der Gruppe von Ländern mit mittlerer Leistungsfähigkeit, in der seine Ergebnisse weitgehend dem Durchschnitt entsprechen", heißt es in dem Index, den EU-Digitalkommissar Günther Oettinger am Dienstag in Brüssel vorstellte. Demnach landete die Bundesrepublik auf dem zehnten von 28 Plätzen, Spitzenreiter ist Dänemark vor Schweden und den Niederlanden, Schlusslichter sind Bulgarien und Rumänien.

