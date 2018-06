Berlin (AFP) Der Bundestag entscheidet nach Angaben von Unions-Parlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) am Freitagmorgen in namentlicher Abstimmung über die Verlängerung der Griechenland-Hilfen. Eingebracht werde der Antrag im Parlament von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), sagte Grosse-Brömer am Dienstag in Berlin. Anschließend solle es eine rund eineinhalbstündig Aussprache geben. Eine Regierungserklärung zur griechischen Schuldenkrise sei nicht geplant.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.