Wiesbaden (AFP) Die Kauflaune der Verbraucher und mehr Exporte haben die deutsche Wirtschaft zum Jahresende 2014 wieder in Fahrt gebracht. Im letzten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte und damit seine Schnellmeldung von Mitte Februar bestätigte. "Positive Impulse" für das Wirtschaftswachstum seien vor allem aus dem Inland gekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.