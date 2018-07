Berlin (AFP) Die CDU-nahe Konrad Adenauer Stiftung warnt davor, das Kirchenasyl als politisches Kampfmittel abzustempeln. In dem achtseitigen Positionspapier "Kirchenasyl - Rechtsbruch oder Akt der Barmherzigkeit?", das der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag vorlag, heißt es, das Kirchenasyl appelliere daran, Missstände abzustellen. Es eigne sich nicht als "Medium für eine politische Auseinandersetzung". Die Kritik von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Kirchenasyl sei in den wenigsten Fällen berechtigt.

