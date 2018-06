Paris (AFP) Trotz seines hohen Alters denkt Karl Lagerfeld nicht ans Aufhören: Der etwa 80 Jahre alte deutsche Star-Designer lebt nach eigenen Aussagen "im Augenblick" und denkt nicht an die Rente, die der "Gipfel des Luxus" sei. In einem Gespräch mit dem Sender France 3, das am Dienstag ausgestrahlt werden sollte, hob Lagerfeld hervor: "Ich bin so mit meinem Beruf beschäftigt, dass ich nicht die Zeit habe, zu sehr an weit entfernt liegende Projekte zu denken."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.