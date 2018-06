Berlin (AFP) Die Linke wird bei der Abstimmung über das Hilfsprogramm für Griechenland am Freitag erstmals von ihrer bisherigen Ablehnung abweichen. Bei der Fraktionssitzung am Dienstag wurden auch die Argumente für eine Zustimmung erörtert, wie aus Fraktionskreisen verlautete. Eine geschlossene Ablehnung am Freitag sei auszuschließen, hieß es.

