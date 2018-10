Bonn (AFP) Die Bundesnetzagentur begrüßt grundsätzlich das Bestreben der Deutschen Telekom, die Vectoring-Technologie für besonders schnelle Breitbandanschlüsse in Deutschland weiter auszubauen. Die Agentur stehe "allen neueren Entwicklungen, die zu einer Verbesserung der Breitbandversorgung beitragen können, aufgeschlossen gegenüber", erklärte Bundesnetzagentur-Präsident Jochen Homann am Dienstag in Bonn. Die Telekom will die Voraussetzung dafür schaffen, weitere knapp sechs Millionen Haushalte mit sehr schnellen Internetanschlüssen zu versorgen.

