Berlin (AFP) Durchbruch im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie: Nach einer Einigung der Gewerkschaft IG Metall und des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall am frühen Dienstagmorgen bekommen die Beschäftigten in Baden-Württemberg ab April 3,4 Prozent mehr Lohn und eine Einmalzahlung in Höhe von 150 Euro. Die Tarifpartner einigten sich auch bei den Themen Altersteilzeit und Weiterbildung, letztere soll aber keinen Pilotcharakter haben.

