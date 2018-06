München (AFP) Vor dem Spitzentreffen der Koalition hat Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck (Grüne) Bayerns Widerstand gegen den Bau neuer Stromtrassen kritisiert. "Die Pläne von Bayern sind rückwärtsgewandt und passen nicht in die neue Zeit", sagte Habeck am Dienstag im Bayerischen Rundfunk. "Bayern tut sich mit der Debatte keinen Gefallen." Denn ohne neue Trassen werde der Strompreis in Bayern steigen.

