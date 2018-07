Berlin (AFP) Trotz des grünen Lichts aus Brüssel hat die Unionsfraktion am Dienstag noch nicht über die Verlängerung der Hilfen für Griechenland entschieden. Dies soll nun in einer Sondersitzung der Fraktion am Donnerstagmorgen geschehen, teilte ein Fraktionssprecher am Dienstag in Berlin mit. Den Abgeordneten solle Zeit für die Prüfung der Unterlagen aus Athen gegeben werden.

