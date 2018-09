Berlin (AFP) Der Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) hat Bayern vor dem Spitzentreffen der Koalition gewarnt, an seinem Widerstand gegen den Bau neuer Stromtrassen festzuhalten. "Neue Leitungen sind nicht nur für den Freistaat, sondern auch in anderen Bundesländern für eine gesicherte Stromversorgung elementar", sagte BEE-Geschäftsführer Hermann Falk am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. "Für seinen Stillstand in der Energiepolitik wird Bayern mittelfristig einen hohen Preis bezahlen."

