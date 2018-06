Athen (dpa) - Griechenland wird die von den Europartnern geforderte Reformliste voraussichtlich erst heute endgültig fertigstellen. Das erfuhr die dpa aus Kreisen des Finanzministeriums in Athen. Nach diesen Informationen gibt es bislang ein sechs Seiten umfassendes Papier. Auf der Grundlage dieses Dokumentes werde aber noch mit den Geldgebern diskutiert und verhandelt, hieß es in Athen. Das endgültige Dokument mit der Reformliste werde am Morgen fertig sein und an die Finanzminister der Eurogruppe geschickt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.