Paris (AFP) Im Jemen ist eine Französin entführt worden. Die Frau habe für ein internationale Organisation gearbeitet, teilte das französische Außenministerium am Dienstag in Paris mit. Das Krisenzentrum des Ministeriums sei in Kontakt mit der Familie der Frau, die am Dienstagmorgen in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa verschleppt worden sei. Es werde alles getan, um die Französin möglichst rasch freizubekommen.

