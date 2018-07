Turin (dpa) - Nach Kevin Kampl ist auch Neven Subotic bei Borussia Dortmund vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Juventus Turin erkrankt. Der Innenverteidiger ist nicht im Kader.

"Er hat die komplette Trainingseinheit am Morgen mitgemacht", sagte BVB-Trainer Jürgen Klopp vor Anpfiff beim Pay-TV-Sender Sky. Danach habe der Serbe erklärt, dass er auflaufen könne.

"Eine Minute später war das Thema durch", erklärte Klopp. "Ich hoffe, dass keine weiteren Bazillenschiffe auf dem Platz rumrennen." Bei Neuzugang Kampl hatte sich ein Magen-Darm-Infekt auf dem Hinflug nach Turin bemerkbar gemacht.

Nach einer halben Stunde der Auswärtspartie musste Klopp auch noch auf Lukas Piszczek verzichten. Der Außenverteidiger humpelte nach einem Foul von Turins Paul Pogba mit bandagiertem linken Knöchel gestützt von Betreuern in die Kabine, für Piszczek wurde Matthias Ginter eingewechselt.

In der zentralen Defensive setzte Klopp zu Beginn auf Mats Hummels und Sokratis. Offensiv rückten im Vergleich zum 3:2 in der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart Henrich Mchitarjan und der Italiener Ciro Immobile in die Mannschaft.

Fakten zum Spiel auf uefa.com