Doha (dpa) - Die Fußball-WM in Katar soll im November und Dezember 2022 stattfinden. Die Task Force des Weltverbands FIFA hat sich auf ihrer Sitzung in Doha für diesen Termin ausgesprochen. Er muss noch von der FIFA-Exekutive bestätigt werden. Das Turnier soll um einige Tage verkürzt werden. Seit Monaten hatte es großen Streit um den Termin der WM-Endrunde gegeben. Eine Austragung wie üblich in den Sommermonaten ist aufgrund der hohen Temperaturen von bis zu 40 Grad nicht praktikabel.

