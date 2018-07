Athen (AFP) Nach Einschätzung des griechischen Finanzministeriums hat Athen durch die Verlängerung des Hilfsprogramms "einige Wochen" Zeit gewonnen. Um die zugesagte Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Korruption sowie die Effizienzsteigerung der Verwaltung umzusetzen, "müssen wir uns in den kommenden Monaten aber selbst übertreffen", sagte ein ranghoher Mitarbeiter des Ministeriums am Dienstag in Athen. "Wir bewegen uns auf unerforschtem Gebiet."

