Bagdad (AFP) Bei einem Doppelanschlag in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Dienstag mindestens zehn Menschen getötet worden. Zwei Bomben seien in der Hauptstraße des südöstlichen Außenbezirks Dschisr Dijala explodiert, teilten die Sicherheitsbehörden mit. 30 Menschen wurden demnach verletzt. Bei einem der Sprengsätze habe es sich um eine Autobombe gehandelt, sagte ein Vertreter des Innenministeriums. Nach Angaben der Polizei ereigneten sich die Explosionen nahe einer Feuerwehrwache, als eine Gruppe junger Männer einen Fußballplatz verließ.

