Aden (AFP) Nach seiner Flucht aus dem Hausarrest in der von Huthi-Milizen kontrollierten Hauptstadt Sanaa hat Jemens Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi seine Rücktrittserklärung vom Januar widerrufen. Hadi teilte dies in einem Brief dem Parlament mit, wie sein Umfeld am Dienstag angab. In dem Schreiben, das die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte, rief Hadi die Abgeordneten zur Zusammenarbeit auf. Ziel müsse es nun sein, "die Sicherheits- und Wirtschaftslage in allen Provinzen zu normalisieren".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.